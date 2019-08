Colpo di scena nel WEEK-END; tornano TEMPORALI INTENSI sulla Sardegna!

L'ultimo fine settimana dell'estate meteorologica sembrava dovesse trascorrere all'insegna di qualche temporale nelle zone interne, in un contesto ancora soleggiato e stabile su gran parte d'Italia.

Le ultime elaborazioni hanno cambiato un po' le carte in tavola; in altre parole, una goccia fredda in quota potrebbe interessare la nostra Penisola tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre; la regione maggiormente colpita potrebbe essere nuovamente la Sardegna con temporali piuttosto intensi.

Ecco la mappa che riassume le piogge che cadranno in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 31 agosto:

Ecco il grappolo di temporali anche forti che potrebbero bersagliare la Sardegna, specie il settore centro-meridionale dell'Isola. Sul resto d'Italia si rinnoveranno temporali pomeridiano-serali sulle Alpi e lungo le dorsale appenninica, con limitati sconfinamenti verso pianure e coste, dove però il tempo risulterà prevalentemente soleggiato.

Questa invece è la sommatoria dei fenomeni attesi sulla nostra Penisola nell'arco di tutta la giornata di domenica 1 settembre:

Temporali anche intensi saranno ancora presenti sulla Sardegna, specie sul canale e sul settore centro-meridionale dell'Isola. Sul resto d'Italia i temporali essenzialmente pomeridiani, riguarderanno le Alpi e la dorsale appenninica, senza escludere la Sicilia.

Lungo le coste peninsulari, a parte locali sconfinamenti temporaleschi provenienti dall'entroterra, il tempo resterà nel complesso soleggiato, stabile e piuttosto caldo.

