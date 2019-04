Che week-end sarà dal punto di vista termico in Italia?

Il primo fine settimana di aprile non seguirà le orme dei caldi e soleggiati week-end di marzo. Sull'Italia agiranno condizioni di moderata instabilità e nella giornata di domenica potrebbero arrivare anche delle precipitazioni.

Come si comporterà il prossimo fine settimana dal punto di vista termico in Italia. La prima mappa mostra gli scostamenti dai valori normali previsti per le ore centrali di sabato 6 aprile:

Si notano valori inferiori alla norma fino a 4-6° sulle Alpi occidentali. Anche le due Isole maggiori e la Calabria faranno registrare temperature massime tra i 2 e i 3° inferiori alla media. Su tutte le altre regioni avremo lievi esuberi rispetto alle medie del periodo, tra 1 e 3°.

Ecco invece il comportamento delle temperature nelle ore centrali di domenica 7 aprile:

Si nota un generale calo delle temperature un po' su tutta l'Italia con i valori che si prevedono al di sotto della media climatologica del periodo.

Sulle Alpi occidentali e nelle zone appenniniche centro-meridionali avremo scostamenti al ribasso dalle medie fino a 5 -6°. Tali scostamenti risulteranno più contenuti sulle altre regioni.

Faranno eccezione la Romagna e il Salento, dove la temperatura sarà di 1-2° superiore alla media.