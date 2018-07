CALDO: ecco le temperature massime che si avranno in questo week-end

La prima mappa mostra il quadro delle temperature massime previste in Italia per la giornata di sabato 28 luglio. Vi consigliamo di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo.

Al nord i valori saranno compresi in pianura tra 32 e 35°; al centro punte di 37° saranno probabili nelle zone interne della Sardegna, 34-35° nelle pianure interne del Lazio e della bassa Toscana; al sud punte di 36-37° saranno possibili nelle zone interne della Sicilia, 35° sulla bassa Lucania e il Tavoliere delle Puglie.

La seconda mappa mostra le temperature massime attese in Italia nel pomeriggio di domenica 29 luglio.

Al nord si confermano punte tra i 33 e i 35° sulle zone di pianura; al centro 36-37° nelle aree interne della Sardegna, 34° nelle pianure interne tosco-laziali e sulla piana di Lucca; al meridione punte di 36° nelle aree interne della Sicilia, 35° sulla bassa Lucania e 34° sul Tavoliere delle Puglie.

Il tasso di umidità sarà in aumento, di conseguenza aumenterà anche la sensazione di afa specie nelle grandi città.

