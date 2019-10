Anomalie TERMICHE previste per il week-end: quasi tutta l'Italia SOPRA MEDIA

Nel prossimo fine settimana farà più caldo del normale su quasi tutte le regioni italiane. Non potrebbe essere altrimenti stante la rimonta dell'alta pressione che avverrà sull'Italia e sul Mediterraneo proprio in questo lasso temporale.

La prima mappa mostra le anomalie termiche previste per il primo pomeriggio di sabato 12 ottobre.

Ad una prima occhiata, le aree che risulteranno in media termica saranno davvero poche; nella mappa le vediamo colorate in bianco. Nessuna area presenterà valori termici inferiori alle medie.

Per ciò che concerne gli esuberi termometrici, segnaliamo 4° in più rispetto alla media sul Piemonte, nelle aree interne della Toscana, sulle Marche e sul Foggiano, in Puglia. Sulle altre aree (tranne quelle in media) gli esuberi saranno compresi tra 1 e 3°.

La seconda mappa mostra le anomalie termiche previste in Italia per domenica 13 ottobre:

La situazione sarà "peggiorativa" da questo punto di vista, nel senso che le anomalie termiche al rialzo tenderanno parzialmente ad accentuarsi a scapito delle aree con temperature attorno alle medie.

Arriveremo ad avere 6° in più della media ai due estremi dell'Italia, ovvero sul Piemonte o nel Foggiano, in Puglia.

4° in più rispetto alle medie si registreranno sulla Lombardia, sul Veneto, sul Trentino, sulla Sardegna, sul Friuli e nel Salento. Altrove le anomalie al rialzo saranno comprese tra 1 e 3°.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Week-end/4/si-conferma-un-fine-settimana-soleggiato-e-gradevole/82100/