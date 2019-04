ULTIMISSIME **sul tempo del WEEK-END

L'ultima perturbazione della settimana lascerà i settori orientali italiani nelle prime ore di sabato; di conseguenza il tempo tenderà a migliorare su tutta l'Italia, soprattutto sui versanti di ponente.

L'alta pressione, tuttavia, resterà defilata e nella giornata di domenica potrebbe esserci un ritorno instabile segnatamente al nord-est, zone interne del centro e lungo il versante adriatico.

Andiamo però con ordine iniziando con la previsione per sabato 27 aprile secondo il modello europeo:

Dicevamo di un complessivo miglioramento delle condizioni atmosferiche in Italia; il tempo sarà buono quasi ovunque a parte qualche piovasco al meridione in allontanamento verso levante. Nel pomeriggio, tuttavia, potrebbe esserci qualche rovescio sull'Appennino centro-settentrionale e tra l'alto Veneto, il Trentino e il Friuli, ma senza accumuli importanti. La giornata sarà anche termicamente gradevole stante una ventilazione di Maestrale a tratti sostenuta.

Domenica 28 aprile, come anticipato, potrebbe riservare qualche sgradita sorpresa; ecco la sommatoria delle precipitazioni attese nell'arco di tutta la giornata festiva sempre secondo il modello europeo:

Ecco le condizioni di moderata instabilità che potrebbero prendere piede sul nord-est (al limite fino all'est della Lombardia) e nelle zone interne del centro. Qui vi sarà il rischio di rovesci o temporali specie nel pomeriggio.

Qualche piovasco non sarà escluso anche sulla Campania, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà favorevole alle attività all'aperto e alle gite fuori porta.

Temperature in lieve calo laddove avremo le piogge, pressochè stazionarie su valori gradevoli, altrove; ventoso ovunque per Maestrale.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive