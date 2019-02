TI SEGNALIAMO: affidabilità previsione aria fredda al sud + quando arriverà la pioggia sull'Italia

Brevissimo flash per segnalarvi questa mappa che evidenzia la complessità della previsione centrata fra il 25 e il 26 febbraio dopo il periodo di stabilità di alcuni giorni: si nota che l'affidabilità rimane bassa al sud e sul medio Adriatico (colori chiari).

Questo a causa del fatto che i modelli non riescono ancora ad inquadrare dove andrà a riversarsi l'aria fredda prevista già da giorni: se sul meridione italiano o sui Balcani, come d'altra parte vi abbiamo comunicato in questi giorni.

Clicca sulle immagini per ingrandirle e vederle ad alta risoluzione.

Questa invece è l'elaborazione che mostra la probabilità che possa piovere nei prossimi giorni e la mappa è di sabato 23 febbraio solo perchè è quella che mostra i valori più alti (o meglio, meno bassi...).

In realtà, come potete notare, le probabilità sono ridotte al lumicino e complessivamente su Marche, Abruzzo e al sud non si riesce a superare il 25%, segno questo che il tempo rimarrà molto stabile per diversi giorni e ancora non si intravvede la possibilità del passaggio di perturbazioni in grado di portare piogge diffuse e abbondanti sul nostro paese, specie al nord, che ne è stato risparmiato per quasi tutto l'inverno. Per chi desidera approfondire, qui si trovano le mappe delle piogge previste nel dettaglio sul nostro Paese: www.meteolive.it/speciali/

MAPPE/73/dove-piover-o-nevicher-nei-prossimi-7-e-15-giorni-in-italia-e-europa/32551/

Ulteriori approfondimenti nell'articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/la-primavera-prende-il-posto-dell-inverno-analisi-sul-tempo-della-terza-decade/77625/