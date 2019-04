APRILE e siccità: fu quello del 2011 il più secco dell'ultimo mezzo secolo!

Cercate un aprile secco del passato? I dati parlano da soli!



Nell'aprile del 2011 nessuna perturbazione, diversi giorni sotto il dominio anticiclonico subtropicale, temperature da caldo record stagionale nei primi giorni del mese .



Tanto bastò a depauperare il manto nevoso già sottile a causa delle scarse precipitazioni della seconda parte dell'inverno.

In Svizzera a 2000 metri si misurarono spessori nevosi pari alla metà della media del periodo, mentre alle quote inferiori andò ancora peggio.

L'aprile più secco e caldo che si ricordi risale proprio alla stagione 2011, dal 1951 mai stagione era stata più avara di fenomeni.



A confermarlo è anche MeteoFrance snocciolando i dati provenienti dalle proprie stazioni. Gli operatori degli sport invernali in quel periodo si sono dovuti rassegnare ad un finale di stagione fallimentare, con diverse chiusure anticipate degli impianti in tutti i Paesi transalpini.

Situazione analoga difatti anche in Austria e in Germania; in Italia nel periodo di Pasqua erano attivi solo 4 comprensori sciistici.