Ultim'ora: violento terremoto in California, tremano Los Angeles e Las Vegas [AGGIORNAMENTI]

Una violenta scossa di terremoto si è verificata poco fa, alle ore 19.33 italiane, negli Stati Uniti d'Americana, nello stato della California.

Dai primi dati diffusi dai centri di rilevamento, la scossa di terremoto ha raggiunto una magnitudo di 6.4/6.6 Richter. L'epicentro è stato localizzato sulla terraferma nell'area meridionale della California, a Sud della Death Valley. Distante poco più di 200 km la metropoli di Los Angeles, dove il terremoto è stato avvertito distintamente e palazzi e grattacieli avrebbero oscillato per diversi secondi. Distanza simile anche per Las Vegas, nel vicino Nevada. La scossa si è verificata a una profondità di circa 10 km (ipocentro).

In base a questi dati non sono da escludere danni, in particolar modo nell'area dell'epicentro, tuttavia al momento non si hanno ancora informazioni dettagliate.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nei prossimi minuti.