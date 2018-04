ULTIM'ORA: intensa scossa di terremoto al centro Italia, tremano diverse regioni

Intensa scossa di terremoto nella notte al centro Italia. Tremano diverse regioni alle 05.11. I dati INGV.

Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 10 aprile 2018, nel corso della tarda notte alle 05.11, sul centro Italia, nelle Marche.

Stando ai dati giunti dai sismografi del centro sismico INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 4.7 sulla scala richter, con ipocentro fissato a circa 9 km di profondità. Epicentro individuato esattamente sull'Appennino maceratese dove già nei giorni scorsi erano state registrate scosse di moderata entità. Il sisma è stato localizzato, stando ai primi dati il sisma è stato individuato nuovamente nella zona di Muccia e Pieve Torina, poco a sud di Camerino.

La scossa è stata nettamente avvertita tra Marche, Umbria, Toscana, Lazio e Abruzzo, svegliando migliaia e migliaia di persone, per l'ennesima volta in orario notturno. Tanta paura nel maceratese e nel perugino dove la scossa è durata diversi secondi. Tremori nettamente avvertiti ad Ancona, Urbino, Arezzo, Perugia, Terni, L'Aquila, Norcia, Teramo, Ascoli.



Al momento non risultano danni a cose o persone.

