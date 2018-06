Ultim'ora: FORTE scossa di terremoto nel mar Ionio, a largo della Grecia

Intensa scossa di terremoto a largo della Grecia. Epicentro nel mar Ionio. Possibili danni.

Una scossa di terremoto di forte entità è stata registrata 0ggi 25 giugno 2018, esattamente alle 07.14, sul mar Ionio meridionale, a largo della Grecia.

Stando ai dati giunti dai sismografi del centro sismico del Mediterraneo (EMSC) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 5.4 sulla scala richter con ipocentro fissato a soli 10 km di profondità. Epicentro localizzato esattamente nel mar Ionio meridionale, a circa 36 km dalle coste della Grecia meridionale.

Il terremoto è stato fortemente avvertito nell'area epicentrale e quindi principalmente sulle coste greche meridionali, tra Rikia, Petrochori, Navarino, Modone e sulle isole di Sapientza e Schiza. Lo scuotimento è durato diversi secondi, ma al momento non giungono notizie di vittime o feriti. C'è la possibilità di danni.



Il sisma non dovrebbe essere stato avvertito al sud Italia in quanto non sono giunte segnalazioni.