Ultim'ora: forte boato avvertito in Puglia, segnalazioni da Taranto.

Numerose segnalazioni ci stanno giungendo in questi minuti riguardo un forte boato avvertito nell'area di Taranto, non soltanto nel capoluogo ionico ma anche in gran parte della sua provincia.

Il boato, durato pochi secondi, è stato talmente forte da provocare perfino il tremore di vetri e finestre di abitazioni. Tam tam sui vari social network con gente in alcuni casi allarmata.

Nella zona di Taranto e in particolare sullo Ionio sono in atto forti temporali: alcuni infatti hanno pensato possa essersi trattato semplicemente di tuoni, ma dalle descrizione di diverse persone, dovrebbe essersi trattato di un aereo militare, in grado di volare oltre la barriera del suono. Il boato dovrebbe essere stato causato dunque dal superamento della barriera del suono. Tuttavia al momento non vi sono notizie certe.

Eventuali aggiornamenti verranno forniti nel corso delle prossime ore.