L'Etna è di nuovo in fermento nelle ultime ore. Da stamane infatti dal cratere del vulcano (Nord-Est) sta fuoriuscendo una importante quantità di fumo e cenere, che si sta localmente depositando anche al suolo fra le località limitrofe come Fiumefreddo, Piedimonte, Linguaglossa, Giarre.

Per il momento non si registra comunque un aumento del tremore vulcanico e non vengono segnalate esplosioni.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

Foto pubblicata da Piera D'arrigo