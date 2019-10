Toscana: scossa di terremoto ad Arezzo, paura in citta'

Terremoto in Toscana - Una scossa di terremoto è stata registrata oggi 17 ottobre 2019, precisamente alle 09.20, sull'entroterra della Toscana, ad Arezzo.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell'INGV si è trattato di un terremoto di magnitudo 2.6 sulla scala richter e l'epicentro è stato localizzato nella zona di Arezzo.Ipocentro individuato a circa 8 km di profondità.La scossa è stata avvertita in maniera netta per pochi istanti, in un raggio di oltre 15-20 km. Tante le segnalazioni da Arezzo, situata in prossimità dell'epicentro.

Quasi l'intera popolazione aretina ha percepito il sisma con tremori netti, resi tali anche dall'ipocentro abbastanza superficiale, durati però pochissimi istanti. Avvertito anche un boato.Scossa avvertita anche in Umbria, precisamente nella zona di Città di Castello.Monitoraggio in tempo reale Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Arezzo AR 5 99543 99543 Civitella in Val di Chiana AR 6 9121 108664 Castiglion Fiorentino AR 12 13244 121908 Castiglion Fibocchi AR 13 2167 124075 Pergine Valdarno AR 13 3162 127237 Laterina AR 14 3517 130754 Monte San Savino AR 14 8743 139497 Marciano della Chiana AR 15 3466 142963 Capolona AR 15 5438 148401 Subbiano AR 16 6331 154732 Bucine AR 19 10164 164896 Lucignano AR 19 3581 168477 Talla AR 20 1062 169539 Foiano della Chiana AR 20 9516 179055