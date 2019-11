Terremoto tra Lazio e Abruzzo, altra scossa avvertita nella notte, paura a Frosinone

C'è molta apprensione tra ciociaria e marsica dove si è attivata una notevole sequenza sismica nelle ultime 36 ore, culminata ieri sera alle 18.35 con .

La terra ha nuovamente tremato nella notte, precisamente alle 00.19, sempre nella stessa area tra Pescosolido e Balsorano, proprio sul confine tra Abruzzo e Lazio.

La nuova scossa ha raggiunto la magnitudo 3.5 sulla scala richter mentre l'ipocentro è stato localizzato a 11 km di profondità. Il sisma è stato nettamente avvertito con tremori durati pochi secondi in un raggio di almeno 50 km, tra le province di L'Aquila, Roma, Latina, Frosinone e Isernia. Numerose le segnalazioni da Sora, Frosinone e Cassino dove decine di persone in via precauzionale sono scese per strada.

Nell'area dell'epicentro tra Balsorano, Pescosolido e Valpara diverse famiglie hanno trascorso la notte fuori casa. Ricordiamo che le scuole resteranno chiuse in molte località quest'oggiA seguire rilevate altre due scosse molto deboli alle 00.32 e 05.38, con magnitudo rispettivamente di 2.0 e 2.1. Entrambe sono state avvertite esclusivamente a ridosso dell'epicentro molto leggermente

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Balsorano AQ 4 3569 3569 Pescosolido FR 6 1555 5124 Sora FR 7 26144 31268 San Vincenzo Valle Roveto AQ 8 2347 33615 Campoli Appennino FR 9 1725 35340 Broccostella FR 9 2741 38081 Villavallelonga AQ 10 919 39000 Isola del Liri FR 11 11715 50715 Castelliri FR 12 3454 54169 Collelongo AQ 12 1233 55402 Posta Fibreno FR 13 1139 56541 Fontechiari FR 14 1303 57844 Morino AQ 15 1448 59292 Arpino FR 15 7262 66554 Vicalvi FR 15 783 67337 Civita d'Antino AQ 15 979 68316 Alvito FR 16 2713 71029 Monte San Giovanni Campano FR 17 12929 83958 Pescasseroli AQ 17 2203 86161 Veroli FR 17 20560 106721 Boville Ernica FR 18 8737 115458 Collepardo FR 19 968 116426 Lecce nei Marsi AQ 19 1702 118128 Fontana Liri FR 19 2953 121081 Casalvieri FR 19 2698 123779 Santopadre FR 20 1357 125136 Opi AQ 20 420 125556

