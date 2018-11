Terremoto Rimini: Trenitalia sospende le corse, verifiche sui binari

Terremoto Rimini - Corse sospese in molte zone dell'Emilia Romagna per verifiche sui binari.

Terremoto Rimini - A seguito dell'intensa scossa di terremoto che nel primo pomeriggio ha interessato l'Emilia Romagna con epicentro a Rimini, oltre alla paura, si sono verificati diversi disagi alla popolazione.

Non a caso, poco tempo fa, Trenitalia ha comunicato la sospensione del traffico ferroviario in molte zone dell'Emilia Romagna. A quanto pare, i tecnici delle ferrovie dello stato, stanno verificando che non si siano verificati dei danni lungo i binari. Attualmente risultano ferme sia le frecce che le corse regionali e non si hanno notizie in merito ad un ritorno alla circolazione in breve tempo. Considerando che la stazione di Bologna centrale è una delle più importanti d'Italia, si può comprendere facilmente che il numero di passeggeri che attende notizie è elevato.

Qualora giungessero informazioni riguardanti una ripresa del traffico ferroviario, lo comunicheremo tempestivamente aggiornando questo articolo. Oppure consultare direttamente la pagina riguardante gli aggiornamenti di Trenitalia.

AGGIORNAMENTO ore 16:01 - La circolazione sembra essere ripristinata almeno per le frecce. Ritardi fino a 2 ore in tutta la rete.