Terremoto nell'aquilano: paura da Roma a Pescara, aggiornamenti

Paura al centro Italia per una scossa di terremoto relativamente intensa avvenuta alle 18.35 di oggi 7 novembre 2019. Il sisma ha avuto epicentro nell'area di Balsorano, nell'aquilano, a pochi chilometri dal confine col Lazio, proprio dove stanotte I dati ufficiali dell'INGV hanno sulla scala richter, mentre l'ipocentro è stato localizzato a 14 km di profondità. La scossa è stata percepita distintamente in un raggio di oltre 100 km, tanto da far tremare interamente l'Abruzzo, il Molise e gran parte del Lazio. Il sisma è stato percepito anche nel casertano e sul Subappennino Dauno, nel foggiano.

PAURA DA ROMA A PESCARA

Il sisma è stato avvertito nettamente anche a Pescara e Roma, equidistanti dall'epicentro di ben 91 km: migliaia le segnalazioni giunte dalla Capitale dove la gente ha percepito tremori per almeno 3-4 secondi, in modo ondulatorio. Paura anche a L'Aquila, Campobasso, Latina e Isernia dove in molti hanno avvertito tremori e boati.Nella zona epicentrale il sisma è durato più di cinque secondi. Centinaia le persone scese in strada, specie all'epicentro tra Sora , Balsorano, Pescosolido, Valpara e Frosinone. Nella città ciociara, distante appena 26 km dall'epicentro, la gente si è riversata per strada.Fortunatamente non ci sono danni a cose o persone al momento. Restate sintonizzati, pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!