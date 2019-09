Terremoto in Turchia: forte scossa scuote Istanbul, si temono danni

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 26 settembre 2019, precisamente alle 12.59 italiane, sulla Turchia occidentale dove, ricordiamo, due giorni fa era stata registrata

Questa nuova scossa è stata ben più forte: stando ai dati giunti dai sismografi del centro sismico del Mediterraneo (EMSC) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 5.8 sulla scala richter, con ipocentro individuato a circa 12 km di profondità. Epicentro localizzato nel mar di Marmara, poco a largo di Silivri, Alipasa e Kavakli (sulla Turchia occidentale). Epicentro distante circa 60 km da Istanbul, dove il terremoto è stato nitidamente avvertito per molti secondi tanto da far riversare in strada la popolazione della città turca.

Panico nell'area epicentrale e sulle coste, dove il terremoto è durato oltre 30 secondi. Al momento non risultano danni a cose o persone, ma in caso di novità pubblicheremo nuovi aggiornamenti.La scossa è stata avvertita anche sulla Grecia orientale e in Bulgaria.