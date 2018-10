Terremoto in Grecia, trema tutto il sud Italia: lanciato l'allarme tsunami su Zante

Violento terremoto scuote il Mediterraneo, epicentro a largo di Zante in Grecia. Lanciato allarme tsunami.







Una scossa di terremoto di forte entità è stata registrata oggi 26 ottobre 2018, alle ore 00.54, nel mar Ionio sud-orientale a largo dell'isola di Zante, in Grecia. Il terremoto, di magnitudo 6.8 sulla scala richter, è stato avvertito su tutto il sud Italia, da Napoli a Bari e anche a Palermo, Cosenza, Crotone, Lecce, Catania e Reggio Calabria. Insomma tutto il sud è stato scosso per diversi secondi da questo sisma, tanto che centinaia di migliaia di persone si sono svegliate nel cuore della notte.



Tuttavia la situazione grave riguarda l'isola di Zante, distante circa 26 km dall'epicentro. L'isola greca è stata scossa in maniera violenta dal sisma e si teme possano esserci danni molto gravi ( al momento non giungono notizie di vittime o feriti).





Stando ai rilevamenti del centro sismico del Mediterraneo (EMSC) il terremoto ha generato un'onda anomala e nei prossimi minuti potrebbe verificarsi uno tsunami sulle coste sud-occidentali di Zante. Secondo i rilevamenti l'onda anomala potrebbe essere alta 20 cm ma non è escluso che possa risultare ben più alta (anche mezzo metro), come avvenuto in una situazione analoga in Turchia lo scorso anno. Le tv greche invitano le persone ad allontanarsi dalle coste. L'INGV, un'ora dopo il sisma, ha diramato l'allerta tsunami nel mar Ionio e precisamente "arancio" per le coste ioniche del sud Italia. Tuttavia al momento è stata riscontrata solo una lieve oscillazione del livello del mare senza particolari disagi.