Terremoto in Alaska: potente sisma su Anchorage, si aprono le strade, danni ingenti [FOTO]

Una potente scossa di terremoto ha colpito l'Alaska nella giornata di oggi 30 novembre 2018, esattamente alle 18.29 italiane. Il sisma è avvenuto a circa 13 km da Anchorage e ha raggiunto la magnitudo 7.0 sulla scala richter secondo i dati diffusi dal centro sismico americano dell'USGS. Già in questo articolo vi abbiamo mostrato le prime immagini video impressionanti dei danni causati da questo terremoto.

Purtroppo i danni sono enormi in numerosi punti della città, la più grande dell'Alaska : decine di strade risultano squarciate e alcuni ponti sono anche crollati. Danni ingenti anche a diverse abitazioni ma non si registrano crolli totali al momento. Inoltre non risultano feriti o vittime stando agli ultimissimi aggiornamenti diffusi dai media locali. Tanta paura ad Anchorage e in un raggio di oltre 800 km (ma la scossa è stata avvertita chiaramente anche a distanze maggiori). La terra ha tremato per oltre 140 secondi secondo quanto riferito da alcuni cittadini del luogo.



Nelle prossime ore giungeranno nuovi aggiornamenti.

Impressionanti alcune immagini appena giunte in redazione: