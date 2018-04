Terremoto Centro Italia: scossa rivista a Mw 4, ecco i dati ufficiali

Continua a tremare la terra al Centro Italia: nel corso della notte diverse scosse di terremoto hanno interessato l'area interna delle Marche e in particolare la provincia di Macerata.

Una particolarmente intensa è stata avvertita alle 04:19 fra Marche e Umbria, con migliaia di persone svegliate da un tremore durato diversi secondi. Tremore giunto fino alle zone più settentrionali di Lazio e Abruzzo.







In questo articolo vi avevamo informato sulla scossa di terremoto, inizialmente misurata di magnitudo 3.9. Con gli ultimi aggiornamenti dell'INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa è stata rivista come Mw 4 (magnitudo momento). La magnitudo momento esprime una stima ben più precisa e affidabile rispetto alla magnitudo Richter (fornita subito dopo il sisma), in quanto calcolata sulla base delle onde sismiche a bassa frequenza, direttamente legata alle dimensioni e alla dislocazione della sorgente sismica.