Terremoto Centro Italia: crolla campanile della chiesetta di Santa Maria di Varano a Muccia (VIDEO)

La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 sulla scala Richter avvenuta alle ore 5.11 nel maceratese, ha provocato - come vi abbiamo raccontato in mattinata - dei crolli al campanile della chiesetta seicentesca di Santa Maria di Varano, situata nel cimitero di Muccia, già danneggiata dalle forti scosse precedenti.







Sono in corso i sopralluoghi da parte dei Carabinieri e dei funzionari del Mibact, per prevenire ulteriori crolli. Al momento la campana è stata messa in sicurezza e sarà portata a Camerino per il restauro.



Ecco un video a cura di Repubblica