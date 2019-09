Terremoto Albania: danni e crolli tra Durazzo e Tirana (Video)

Una forte scossa di terremoto ha colpito la costa albanese nel pomeriggio di oggi, precisamente alle 16.04 italiane. . La scossa, di magnitudo 5.8 sulla scala richter (successivamente rivista a 5.6), è stata individuata nei quartieri settentrionali di Durazzo, città situata sul mar Adriatico. La scossa è stata avvertita in tutta l'Albania e finanche in Puglia, specie tra Brindisi e Lecce dove i tremori sono stati nitidamente avvertiti.

La situazione più critica è nell'area epicentrale, esattamente tra Durazzo e Tirana: la scossa è durata oltre 25/30 secondi e ha causato molte lesioni nelle abitazioni e fratture anche piuttosto evidenti. Fortunatamente non risultano feriti o vittime. Mattoni e calcinacci sono crollati dalla facoltà di teologia a Tirana come si può osservare nel video:

se leggi questo messaggio allora il tuo browser non supporta il video in formato mp4/html5