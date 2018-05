Scossa di terremoto ben avvertita al nord-est, epicentro in Friuli - dati INGV

Scossa di terremoto ben avvertita in Friuli Venezia Giulia. Tremori in diverse città. Ecco i dati INGV.







Una scossa di terremoto è stata avvertita nella tarda serata di oggi, 9 maggio 2018, esattamente alle 23.48, sul nord-est Italia, in Friuli Venezia Giulia.







Stando ai dati giunti dai sismografi dell'INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 3.6 sulla scala richter con ipocentro fissato a circa 7 km di profondità. Epicentro individuato esattamente in Friuli, nella zona di Bordano (Udine) a circa 5 km a nord di Gemona del Friuli.



Il sisma è stato chiaramente avvertito non solo nell'area epicentrale ma anche ad oltre 40-50 km di distanza. Diverse segnalazioni sono giunte anche da Tolmezzo e Udine. Paura nella zona dell'epicentro dove diverse persone sono scese per strada dopo aver avvertito chiaramente tremori e boati, durati pochi attimi.













Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :







Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Bordano UD 0 754 754 Venzone UD 3 2117 2871 Trasaghis UD 4 2227 5098 Gemona del Friuli UD 5 10964 16062 Amaro UD 7 823 16885 Osoppo UD 7 2936 19821 Cavazzo Carnico UD 8 1052 20873 Montenars UD 9 538 21411 Artegna UD 9 2885 24296 Magnano in Riviera UD 11 2336 26632 Buja UD 12 6563 33195 Verzegnis UD 12 863 34058 Tolmezzo UD 12 10440 44498 Resiutta UD 12 309 44807 Moggio Udinese UD 13 1714 46521 Lusevera UD 13 643 47164 Tarcento UD 14 9012 56176 Treppo Grande UD 14 1708 57884 Vito d'Asio PN 14 769 58653 Majano UD 15 5945 64598 Forgaria nel Friuli UD 15 1786 66384 Resia UD 17 1033 67417 Colloredo di Monte Albano UD 17 2223 69640 Cassacco UD 17 2938 72578 Zuglio UD 17 595 73173 Clauzetto PN 17 380 73553 Nimis UD 18 2740 76293 Villa Santina UD 18 2233 78526 Lauco UD 18 729 79255 Ragogna UD 18 2909 82164 San Daniele del Friuli UD 19 8013 90177 Arta Terme UD 19 2171 92348 Tricesimo UD 19 7600 99948 Chiusaforte UD 19 672 100620 Pinzano al Tagliamento PN 19 1525 102145 Taipana UD 20 636 102781