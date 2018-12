Potente terremoto in Alaska: il video durante la scossa ad Anchorage

Continuano ad arrivare immagini impressionanti dall'Alaska, colpita ieri sera da un potente terremoto di magnitudo 7.0 sulla scala richter, avvenuto su terraferma a circa 13 km dalla città di Anchorage. Il terremoto è stato molto violento ed è riuscito a stravolgere letteralmente numerose aree della città e dei dintorni (come già vi mostrammo ieri) : decine di strade sono state totalmente squarciate a causa del sollevamento di grossi blocchi di terra anche di alcuni metri. Si sono creare voragini e avvallamenti che hanno causato il relativo collasso di ponti e ampi tratti stradali.

Danni anche ad edifici ma fortunatamente non si segnalano crolli totali delle strutture e soprattutto non ci sono feriti o vittime. Davvero una notizia stupenda.



La terra ha tremato per oltre 140 secondi in un raggio di oltre 100 km ma è stata proprio l'area di Anchorage a risentire maggiormente del sisma, come potete vedere dal video che vi mostriamo (un insieme di tutti i video che sono stati diffusi sul web al momento della forte scossa di terremoto).

Impressionanti anche le immagini dei danni causati dal terremoto :