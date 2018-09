Paura a Zante: impressionante frana in spiaggia genera onde anomale, ci sono feriti

Improvvisa frana su una spiaggia di Zante. Generata onda anomala, ci sono feriti. Ecco il video.

Paura a Zante - Nella giornata odierna nella famosa località greca di Zante, un'improvvisa frana di un costone di roccia ha creato disagi e paura alle innumerevoli persone presenti in spiaggia.

La grossa quantità di rocce che si è improvvisamente riversata in mare, ha generato delle onde anomale che hanno raggiunto gran parte della spiaggia in questione. Secondo alcune segnalazioni, almeno tre sono le persone ferite e diverse le imbarcazioni risultano rovesciate. Da quanto si può osservare dal video (sotto) il distacco di rocce è avvenuto in prossimità della battigia, di conseguenza l'acqua di quel tratto di spiaggia risultava relativamente bassa, se questa si fosse riversata in acque più profonde, le onde anomale da essa generate sarebbero risultate notevolmente maggiori, e con esse anche i relativi danni a persone e cose.

Attualmente le autorità locali hanno impedito l'accesso in spiaggia. Un fenomeno del tutto simile, ma con danni maggiori si verificò in Groellandia nel corso del 2017.