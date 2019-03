Intensa scossa di terremoto in Francia: paura a Bordeaux

Una scossa di terremoto piuttosto intensa è avvenuta nella Francia sud-occidentale alle 10.56 di oggi.

Dalle prime stime, si è trattato di una scossa di magnitudo 5 sulla scala Richter, con ipocentro a circa 10 km. L'epicentro è stato localizzato nella regione della Nuova Aquitania, esattamente a 8 km dalla località di Montendre.

Il terremoto ha scosso gran parte della provincia e in particolar modo l'area di Bordeaux, città distante circa 60 km dall'epicentro del sisma. Tanta paura nella popolata città francese e nelle zone vicine dove il terremoto è stato avvertito distintamente, per diversi secondi. Non si segnalano tuttavia, almeno per il momento, danni a cose o persone.

Dalle prime analisi, questa scossa è la più intensa, nella regione della Nuova Aquitana, dal 1962.