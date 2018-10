Indonesia: imponente eruzione del VULCANO Soputan, sull'Isola Sulawesi

Non c'è pace per l'Indonesia e per l'isola di Sulawesi, sconvolta dal terremoto e tsunami del 28 Settembre. Nelle ultime ore si è improvvisamente risvegliato con una violenta eruzione il vulcano Soputan, nella provincia di Sulawesi del Nord.







Soputan è un piccolo stratovulcano situato a circa 600 km da Palu, nel nord dell'isola. L'eruzione ha formato una colonna di fumo e cenere che ha raggiunto un'altezza di circa 6.000 metri. Le autorità hanno consigliato alla popolazione di evitare un'area fino a 6,5 chilometri a sudovest del vulcano ed hanno avvisato i controllori del traffico aereo dei rischi legati alle nubi di cenere. Al momento non sono state ordinate evacuazioni.







Il vulcano Soputan è uno dei più attivi di Sulawesi, con 39 eruzioni confermate negli ultimi 600 anni. L'attività eruttiva del Soputan consiste tipicamente in flussi piroclastici , colate laviche , esplosioni di stile stromboliano.







Un vulcanologo della zona afferma che l'eruzione sia stata indotta proprio dal potente terremoto magnitudo 7.5 del 28 Settembre.







