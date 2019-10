Indonesia, colossale eruzione del Merapi: video impressionante da Giava

Monte Merapi (Uno dei più temibili vulcani dell'Indonesia si è scatenato nel pomeriggio di lunedì 14 ottobre, dando vita ad una "spettacolare" eruzione esplosiva. Si tratta del vulcano Merapi, situato sull'isola di Giava. Una colossale eruzione ha colpito l'isola, tanto da scatenare il panico tra i residenti che si sono dati alla fuga. Al momento non risultano feriti o vittime.In cielo si è innalzata una colonna di ceneri e gas alta vari chilometri e contemporaneamente una poderosa colata piroclastica è scivolata lungo i fianchi della montagna come ben evidente anche dal video che vi mostriamo:

Vulcano Merapi - È un vulcano conico (stratovulcano) dell'isola di Giava in Indonesia. Il nome in indonesiano indica esattamente "montagna di fuoco" ed è difatti uno dei vulcani più attivi del Paese. Le sue eruzioni sono state anche letali in passato: l'ultima, la più forte degli ultimi decenni, è avvenuta nel novembre 2010 è ha causato 353 morti.