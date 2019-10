Forte terremoto sulle Filippine, panico a Santos City [VIDEO]

Forte terremoto avvenuto oggi 29 ottobre 2019 sulle Filippine nord-orientali, precisamente sull'isola di Mindanao. Il sisma, di magnitudo 6.6 sulla scala richter, ha causato numerosi danni in un raggio di decine di chilometri e ha scatenato il panico su tutta l'isola.

Confermate le due vittime del sisma e decine di feriti.

Migliaia e migliaia di famiglie sono state evacuate e invitate a restare fuori dalle abitazioni in via precauzionale, anche in attesa dei dovuti controlli strutturali.Ricordiamo che l'epicentro è stato individuato alle pendici del monte Bundok Apo, a pochi chilometri da Digos e Davao.

Il sisma ha scosso l'intera isola suscitando paura in tutte le città qui presenti. Panico anche nella città di Santos City, situata ad oltre 100 km dall'epicentro, sulla costa meridionale di Mindanao.

Nel video, registrato in un ufficio della città, si può notare il notevole scuotimento dell'edificio durante il movimento tellurico. se leggi questo messaggio allora il tuo browser non supporta il video in formato mp4/html5