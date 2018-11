Forte scossa di terremoto nel mar di Groenlandia a largo di Jan Mayen

Forte scossa di terremoto nella notte tra Atlantico e Mar Glaciale Artico. Epicentro a largo della Groenlandia.







Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 9 novembre 2018, esattamente alle 02.49 italiane (00.49 all'epicentro) nell'Atlantico settentrionale a largo della Groenlandia.







Stando ai dati giunti dai sismografi della rete sismica americana (USGS) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.8 sulla scala richter con ipocentro fissato a soli 10 km di profondità. Epicentro localizzato esattamente nell'estremo nord dell'Atlantico, in corrispondenza del mar di Groenlandia tra l'omonima isola e Jan Mayen (altra piccola isola situata in pieno oceano).



Il terremoto è avvenuto a circa 100 km a ovest di Jan Mayen e circa 350 km ad est della Groenlandia. Nonostante sia stato chiaramente avvertito, non ha causato danni a cose o persone anche in relazione al fatto che si tratta di terre poco abitate. L'isola di Jan Mayen conta appena 18 abitanti (studiosi e ricercatori che vivono in alcune basi scientifiche).