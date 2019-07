Forte scossa di terremoto in Grecia: epicentro nella zona di Atene

Una forte scossa di terremoto si è verificata oggi 19 luglio 2019 in Grecia, esattamente alle ore 13.13.

Dalle prime rilevazioni, si è trattato di una scossa di terremoto di magnitudo 5,1/5.3 sulla scala Richter, con epicentro localizzato nei pressi della capitale Atene. In particolare la scossa si è verificata a soli 26 km da Atene, 7 km da Magoula.

Il terremoto, avvenuto a una profondità di circa 10 km, è stato distintamente avvertito nella capitale, dove si sono vissuti attimi di panico e diverse persone si sono precipitate in strada. Le onde sismiche si sono propagate in un raggio di almeno 250-300 km, quindi in gran parte della Grecia centro-meridionale. Le regioni maggiormente interessate sono l'Attica e il Peloponneso.

Non si escludono locali danni nell'area dell'epicentro della scossa di terremoto.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.