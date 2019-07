Doppia eruzione contemporanea di Etna e Stromboli

Serata (e nottata) singolare nel nostro Mediterraneo: sia l'Etna che lo Stromboli stanno dando vita ad una intensa fase eruttiva.

Ha cominciato il vulcano siciliano con un'attività stromboliana dall'area del cratere di sud-est, che è andata aumentando a partire da stamane, con emissione di cenere, esplosioni e colate di lava divenute sempre più ampie nelle ultime ore.

In serata anche lo Stromboli ha intensificato la sua fare eruttiva: attorno al vulcano si segnalano anche dei vistosi incendi.

Il tutto mentre una intensa perturbazione sta portando forte maltempo su mezza Italia, in particolar modo sulle regioni centro-settentrionali, non senza danni e disagi in varie regioni, come vi abbiamo potuto raccontare nel corso della giornata di Sabato.

Etna in eruzione nella serata del 27 Luglio 2019

Tornando all'attività eruttiva dei vulcani, l'istituto di geofisica e vulcanologia e la Protezione Civile sono in costante monitoraggio. Per l'Etna, il Dipartimento della Protezione civile ha disposto il passaggio di livello di allerta da "verde", che corrisponde all'attività ordinaria, al livello "giallo".

L’innalzamento del livello di allerta determina il potenziamento del sistema di monitoraggio del Vulcano e l’attivazione di un raccordo informativo costante tra la comunità scientifica e le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Tale valutazione - spiega la Protezione civile - è basata sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dai Centri di competenza che per l’Etna sono l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Osservatorio Etneo e Sezione di Palermo) e il Dipartimento Scienza della Terra dell’Università di Firenze.