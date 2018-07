Ci siamo! Arriva l'eclissi di luna piu' lunga del secolo. Orari, info e ultime previsioni meteo.

Eclissi di Luna totale domani 27 Luglio: orari, dettagli e previsioni







Mancano poche ore all'evento dell'eclissi totale di luna, che domani sera incanterà e terrà con gli occhi al cielo milioni di persone nel Mondo.







Il fenomeno, particolarmente interessante per la sua durata eccezionale, sarà visibile da tutta la nostra penisola. Naturalmente nubi permettendo!







L’orbita della Luna attraverserà completamente la zona d’ombra terrestre dovuta all’allineamento con la Terra, a sua volta allineata col Sole in modo da porre in ombra il nostro amato satellite. Ma c'è dell'altro! Lo spettacolo sarà reso ancora più affascinante dalla presenza del pianeta Marte, estremamente vicino e luminoso, a ridosso della Luna.

Gli orari dell'eclissi, in Italia, sono i seguenti: il primo "contatto in penombra" avverrà alle ore 19,14, mentre l'entrata nel cono d'ombra inizierà alle 20,24. L'inizio della totalità dell'eclissi sarà alle 21,30 con il massimo previsto alle ore 22,22. Fine dell'evento alle 23,13 con l'uscita dal cono d'ombra alle 00,19 di sabato 28 luglio.







«Si tratta della più lunga eclissi del secolo -è stato il commento dell'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del progetto The Virtual Telescope-. La fase totale, intesa come la permanenza della Luna interamente all’interno del cono d’ombra della Terra (prevista dalle 22,2), durerà per ben 103 minuti. Speriamo - ha concluso - di essere più fortunati dell'evento che avvenne nel settembre del 2015 quando le nubi, almeno su Roma, offuscarono lo spettacolo».







Le previsioni meteo possono farci stare tutto sommato tranquilli. Sull'Italia non transiteranno perturbazioni, quindi vasti sistemi nuvolosi. Avremo tuttavia dell'instabilità e quindi delle nubi in formazione durante le ore centrali/pomeridiane della giornata, soprattutto a ridosso delle zone interne e sui monti.







Delle aree meno fortunate, dove potrebbero persistere nubi in serata, potrebbero essere la Campania, l'area ionica pugliese, Lazio centro-settentrionale, Toscana, zone alpine e montuose del Nord-Est.







Nel corso di domani potranno essere forniti ulteriori aggiornamenti.