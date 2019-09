Notte da incubo in Albania dove è proseguita senza soste la sequenza sismica scatenatasi ieri pomeriggio col. A renderlo noto è il ministro della difesa Olta Xhacka, durante la seduta straordinaria del governo convocata per fare il punto della situazione. Almeno 100 sono i feriti, in gran parte lievi. Sia a Tirana che a Durazzo sono stati allestiti centri di accoglienza dove tante famiglie hanno trascorso la notte.