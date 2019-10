Uno sguardo a nord e ad est: che FREDDO oltre i nostri confini

Mentre il nord Italia raccoglie "briciole fredde" con i venti da est, oltre i nostri confini molte nazioni sono state catapultate in pieno inverno nell'arco di pochi giorni. Non manca la neve su diverse aree della Scandinavia e sulla Vicina Russia a testomoniare una percussione fredda notevole per il periodo.

Diamo subito uno sguardo alle temperature registrare in Europa nelle prime ore del mattino di oggi, giovedi 31 ottobre:

Tutto lo scacchiere nord-orientale dell'Europa si è svegliata con temperature di gelo. Addirittura tra il nord della Norvegia e della Svezia si sono registrate temperature inferiori a -10°. Il freddo arriva a lambire il centro della Germania, per poi stemperarsi in temperature molto più miti.

Quale sarà il destino di questa massa d'aria fredda? A partire dal prossimo fine settimana, la penetrazione delle correnti miti oceaniche sul Continente farà sparire tutto il freddo presente in loco. All'inizio della settimana prossima, probabilmente, ci troveremo a commentare anomalie termiche positive laddove oggi vedete diffusamente il segno meno sulla mappa. Vedremo...