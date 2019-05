TEMPERATURE in EUROPA: il FREDDO e il CALDO...

I meridiani centrali del nostro Continente, Italia compresa, stanno sperimentando una primavera davvero fresca (in alcuni casi anche fredda) e meteorologicamente dinamica.

All'interno di un canale depressionario disteso come una spada da nord a sud fluisce l'aria fredda ed i sistemi nuvolosi che a fasi alterne impegnano anche la nostra Penisola. Il caldo si trova ai lati di questa vasta isola di instabilità e fresco; in alcune zone della Penisola Iberica e dell'Europa orientale sembra già di essere in estate.

Ecco il quadro delle temperature massime registrate nella giornata di ieri (martedi 14 maggio) in Europa (vi consigliamo di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo).

Abbiamo schematizzato 3 settori di influenza; all'interno della linea nera dove le temperature sono di molto al di sotto della media, addirittura ad una cifra su diversi comparti; all'interno della linea blu le temperature sono al di sotto della media, ma in qualche caso i 20° vengono raggiunti, come ad esempio in Italia.

Guardate però cosa sta succedendo ad lati della "nostra" isola fresca! Nelle zone interne dell'Iberia le temperature veleggiano abbondantemente sopra i 30°, con punte di 34-35°; spostandosi ad est, è estate anche in Turchia, con valori attorno a 28-30°; anche sulla vicina Russia non si scherza con il caldo: molti comparti hanno raggiunto nella giornata di ieri i 28-30°...insomma, è estate anche qui!

In altre parole: fa fresco o anche freddo da noi, ma altrove il caldo c'è eccome!