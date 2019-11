Temperature: il FREDDO si concentrerà al nord-ovest tra giovedì e venerdì

Una vasta saccatura convoglierà nei prossimi giorni aria fredda di matrice nord atlantica in direzione dell'Europa occidentale. L'Italia resterà sotto il ramo ascendente del flusso, con clima abbastanza mite al centro-sud, ma freddo al nord-ovest.

Proprio sul settore di nord-ovest saranno probabili nevicate a bassa quota nella notte tra giovedi 14 e venerdi 15 novembre; basti pensare che i fiocchi potrebbero sfiorare la città di Torino ed imbiancare Cuneo.

La prima mappa mostra le temperature attese nelle prime ore di domani mattina, giovedi 14 novembre, in Italia (si consiglia di ingrandire le mappe per avere un migliore riscontro visivo).

Notiamo temperature minime vicine allo zero su alcuni settori delle pianure del nord. Farà freddo anche nelle aree interne del centro e della Sardegna. Valori ovviamente più miti al sud e lungo le coste.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di giovedi 14 novembre:

Notate come il freddo resti rintanato sul nord-ovest (Val d'Aosta, Piemonte, ovest Lombardia e versanti padani liguri) dove le temperature potrebbero non superare i 5-6° in pieno giorno.

Sul resto della pianura padana i valori termici tenderanno ad aumentare andando da ponente a levante. Clima abbastanza mite invece al centro e al meridione ad eccezione ovviamente delle aree interne.

Queste, infine, sono le temperature previste al passaggio del ramo frontale al nord, ovvero attorno alla mezzanotte su venerdi 15 novembre:

Le correnti di Scirocco renderanno le temperature abbastanza miti in Italia tranne sul settore di nord-ovest. Addirittura tra il basso Torinese e il Cuneese si potrebbero avere temperature prossime allo zero con concreto rischio di vedere la neve, seppure bagnata e con scarso attecchimento al suolo.

