Risveglio GELIDO effimero venerdì 29 dicembre!

Nel corso della prossima notte affluirà aria ulteriormente fredda sul nostro Paese, specie al nord e al centro. Il rasserenamento del cielo e l'attenuazione del vento favorirà anche delle gelate intense sulle Alpi, specie nelle zone innevate di fresco.



Gelate estese ma meno intense anche sulle zone pianeggianti del nord, mentre sull'Appennino centrale sarà l'Abruzzo a far segnare le temperature più basse, anche se proprio sul medio Adriatico potranno ancora verificarsi deboli nevicate sino a 300m circa.



Da notare anche le gelate sulle zone interne sarde e sull'Appennino lucano.



La diminuzione delle temperature risulterà decisamente effimera, già da sabato le temperature sono attese in sensibile rialzo , specie al centro e al sud, un po' meno al settentrione, ma la scaldata ci sarà e si farà sentire anche in montagna.