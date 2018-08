Inizio settimana all'insegna del CALDO su molte zone d'Italia: ecco le mappe

I temporali dettati dalla goccia fredda in quota che è scivolata verso le regioni meridionali non scoraggeranno la stagione estiva, che si presenterà in tutto il suo splendore su gran parte d'Italia, quantomeno dal punto di vista termico.

L'alta pressione delle Azzorre resta ancora troppo gonfia per poter sperare in un'attenuazione del caldo. Solo sul finire del mese l'estate potrebbe mollare la presa sull'Italia, ma ne riparleremo in separata sede.

La prima mappa mostra le temperature massime previste per lunedi 20 agosto in Italia ; punte di 35-36° saranno possibili sulle pianure interne tosco-laziali; 34° sulla Pianura Padano-Veneta, 33° su molte regioni dello Stivale.

Anche martedì 21 agosto (seconda mappa) presenterà temperature da piena estate su tutta la Penisola.

Gli esuberi maggiori saranno ancora a carico delle regioni centrali tirreniche, specie tra la bassa Toscana e il Lazio, dove si toccheranno i 34-35°.

Come si nota dalla mappa, quasi tutte le nostre regioni presenteranno temperature superiori a 30°; si starà un po' meglio lungo le coste e ovviamente nelle zone soggette a maggiore attività temporalesca.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive