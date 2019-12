FREDDO: mercoledi mattina? Brrrr

Quando si è alle prese con una discesa fredda, le temperature tendono a calare molto velocemente in quota. Più in basso l'aria fredda trova molte resistenze e tende a riversarsi al suolo in un secondo momento.

Le precipitazioni possono fungere da veicolo per la trasmissione del freddo dalla quota al suolo, ma quando queste mancano l'aria nei bassi strati tende a raffreddarsi in maniera cospicua solo quando il vento tende a calmarsi.

Questa situazione potrebbe (in parte) succedere mercoledi mattina, soprattutto sulle pianure dell'Italia settentrionale che saranno "reduci" da 24-36 ore di Favonio.

La mappa mostra le temperature attese in Italia alle 7 del mattino di mercoledi 11 dicembre:

Lo "spegnimento" del Favonio sulle pianure del nord farà depositare il freddo nei bassi strati. Alcune località andranno sotto zero specie tra l'Emilia Romagna e il basso Veneto.

Finiranno sotto zero anche le zone interne dell'Italia centro-settentrionale. I valori che leggete nella mappa sono puramente indicativi e devono essere identificati come stima termica approssimativa.

La temperatura calerà ovviamente anche lungo le coste, in maniera più sensibile dove la ventilazione sarà assente.

Al meridione e sulle Isole l'azione del vento dovrebbe essere ancora presente, prima di lasciare spazio a condizioni eoliche più calme nel corso della giornata in quiestione; di conseguenza le temperature sono previste diminuire in maniera minore rispetto al resto d'Italia.