FREDDO in arrivo soprattutto al NORD; ecco le temperature previste fino a venerdÃ¬ 13 dicembre

L'inverno proverà ad entrare in scena sull'Italia sotto l'impeto di correnti instabili e fredde di matrice nord atlantica.

Ricordiamo che il freddo intenso non arriva mai da nord o da nord-ovest, bensì dai quadranti orientali; tuttavia all'inizio della stagione invernale le pianure dell'est europeo non sono ancora sufficientemente fredde ed i primi brividi arrivano spesso dalle alte latitudini.

La prima mappa mostra le temperature previste per le ore centrali di mercoledi 11 dicembre, attorno alle ore 13 ( vi consigliamo di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo)

Valori bassi sulle pianure del nord, in media compresi tra i 5 e i 7°; fredde anche le aree interne del centro con alcune vallate incassate che terranno temperature non lontane dallo zero.

I valori più elevati si avranno ovviamente lungo le coste e sulle Isole, fino a 12-14° su Sardegna, Sicilia e meridione.

La seconda mappa mostra le temperature attese in Italia nelle ore centrali di giovedi 12 dicembre, sempre attorno alle ore 13:

Freddo al nord, specie al nord-est dove alcune aree di pianura potrebbero non superare i 4-5°. Ancora freddo, seppur con temperature in lieve risalita, nelle aree interne del centro e sull'Appennino meridionale dove i valori si manterranno in genere sotto i 10°.

Solo le Isole, il versante tirrenico e le coste del meridione avranno temperature abbastanza miti, attorno a 12-14°.

Infine, ecco le temperature previste per le ore 13 di venerdi 13 dicembre, la giornata forse più "importante" per le regioni settentrionali:

FREDDO al nord dove potrebbe addirittura nevicare in pianura, con temperature prossime allo zero.

Clima completamente diverso invece al centro e soprattutto al meridione dove le temperature si manterranno molto miti, anzi, tenderanno ad aumentare stante l'azione dei venti di Libeccio. Solo le aree interne manterranno valori al di sotto dei 10°.