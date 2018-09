FREDDO in arrivo: guardate che temperature martedì 25 e mercoledì 26

Ancora 24-36 ore di temperature massime esuberanti, poi la situazione dal punto di vista termico tenderà a cambiare in maniera radicale sull'Italia.

A suonare la carica all'autunno ci penserà un flusso di correnti piuttosto fredde da nord-est che spazzeranno via il caldo dall'Italia entro la giornata di martedì 25 settembre.

Martedì mattina (prima mappa) avremo sull'Italia temperature finalmente più consone alla stagione autunnale.

I 20° saranno ormai relegati all'estremo sud, mentre al nord-est faranno capolino i primi valori ad una cifra, così come nelle zone interne dell'Italia centrale.

Non sarà comunque la mattinata più fredda, in quanto il calo termico notturno verrà ancora disturbato dalla ventilazione ed in alcuni casi anche dalla nuvolosità.

La mattinata più fredda dovrebbe essere quella di mercoledì 26 settembre (seconda mappa).

Notate i valori ad una cifra che si impadroniranno di alcuni settori di pianura del nord. Addirittura nelle zone interne del centro, in assenza di ventilazione o nuvolosità, si potrebbe scendere sotto i 5° nelle vallate più strette.

Spariranno i 20° anche dalle estreme regioni meridionali e dalle Isole a sancire una mattinata autunnale a tutti gli effetti sull'Italia, da nord a sud.

