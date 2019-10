Forte CALO TERMICO tra mercoledi 30 e giovedì 31, specie al NORD

Gli abiti più pesanti saranno rispolverati dopo un lungo periodo di letargo nei nostri armadi. L'aria fredda in arrivo dal nord Europa si farà sentire nei prossimi giorni soprattutto al nord; lo sbalzo termico rispetto ai valori attuali (che sono di molto superiori alla media) si farà sentire, anche per via delle intense correnti da nord-est che tenderanno ad impostarsi da mercoledi 30.

Quanto caleranno le temperature sull'Italia da oggi fino a giovedi 31 ottobre? Per fornirvi un metro di paragone, vi mostriamo la differenza tra le temperature attese alle ore 13 di oggi (lunedi 28 ottobre), confrontandole con quelle previste alla medesima ora di giovedi 31.

Ecco i valori al suolo previsti alle 13 di oggi, lunedi 28 ottobre, in Italia:

Sulla Pianura Padana le temperature saranno comprese tra 20 e 22°; al centro tra 22 e 24° e al sud addirittura tra 21 e 26°.

Queste invece sono le temperature previste in Italia alle ore 13 di giovedi 31 ottobre:

Notate la differenza con la prima mappa: al nord è atteso un calo termico che in alcune aree potrebbe raggiungere i 10°. In Pianura Padana non si supereranno i 15°.

La temperatura calerà anche al centro, specie nelle aree interne e lungo il versante adriatico. I 20° si registreranno solo al sud della Sardegna; altrove le temperature saranno inferiori a questa "fatidica" soglia.

Il calo termico, seppur meno intenso, riguarderà anche il meridione. Spariranno i 25-26° odierni in favore di termiche comprese tra 18 e 22°.