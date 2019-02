Fine settimana: "zero termico" alle stelle sull'Italia...

La prima mappa mostra l'altezza dello zero termico (ovvero l'isoterma di zero gradi in aria libera, svincolata da qualunque tipo di inversione) prevista per le ore centrali di sabato 16 febbraio (siamo attorno alle ore 13).

Il fiato mite dell'alta pressione farà schizzare questo parametro ad altezze molto elevate per il periodo.

Sulle Alpi questa ipotetica linea di posizionerà tra i 2800 e i 3000 metri, come in tarda primavera; aumenterà di conseguenza il rischio valanghe.

Sul resto d'Italia non andrà meglio: tra le regioni settentrionali e centrali saremo tra i 2800 e i 2400 metri di quota; andrà un po' meglio al sud che risentirà dei residui circolatori da nord, con zero termico attorno a 1400 metri.

Domenica 17 febbraio la situazione tenderà a peggiorare (da questo punto di vista) anche sulle regioni meridionali; solo la Sicilia avrà uno zero termico inferiore a 2000 metri (1800 metri per la precisione).

Permarrà grave la situazione sulle Alpi, con quota 2800 metri, mentre sul resto della Penisola la quota degli 0° si assesterà tra i 2500 e i 2600 metri.

