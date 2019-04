Domenica piuttosto FREDDA specie al nord, poi temperature in rialzo

Gli episodi instabili che interesseranno l'Italia soprattutto domenica 14 aprile (si legga qui per maggiori dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/focus-su-domenica-14-aprile-quali-le-zone-maggiormente-colpite-dal-maltempo-/78486/) agiranno anche sui termometri che punteranno decisamente al ribasso.

Per dare un'idea delle temperature che avremo domenica in Italia, ecco il quadro degli scostamenti termici rispetto alla media del periodo che avremo nella giornata in parola:

Come abbiamo già anticipato, al nord potrebbe fare addirittura freddo, soprattutto sotto i rovesci più consistenti; sul settore di nord-ovest si andrà tra i 5 e gli 8° sotto media. Sul resto d'Italia gli scarti termici al ribasso saranno più contenuti, ma egualmente presenti, fino a 4° in meno sulla Sicilia, la Calabria ed alcune zone dell'Appennino centrale.

A partire da lunedi 15 aprile , i termometri tenderanno lentamente a rialzarsi e a metà della settimana prossima alcune zone potrebbero ritrovare il tepore perduto. Ecco gli scostamenti dai valori medi del periodo attesi per mercoledi 17 aprile:

Il volto più dolce della primavera potrebbe tornare al nord e al centro, fatta eccezione per i settori alpini. Resteranno ancora leggermente sottomedia le temperature dell'Abruzzo e del meridione (fino a 4° sottomedia sulla Calabria).

