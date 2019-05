Che FREDDO al primo mattino di LUNEDI 6 MAGGIO

L'evento che colpirà l'Italia tra domenica e lunedi rischia di essere rilevante, sia per la neve che cadrà a quote non consone alla stagione, sia a causa del tracollo termico che avremo sul nostro Paese sotto l'incalzare dell'aria artica.

Non guardiamo solo la spettacolarità della situazione, ma pensiamo anche alla salute delle piante, dei fiori e soprattutto ai danni che sicuramente ci saranno in campo agricolo nelle zone maggiormente colpite.

Il momento più freddo sarà probabilmente la prima mattinata di lunedi 6 maggio; ecco le temperature AL SUOLO stimate dal modello americano prima del sorgere del sole (si consiglia di ingrandire l'immagine per pote avere un migliore riscontro visivo)

A rischio gelate, oltre ovviamente alle Alpi, saranno le zone segnate in rosso ovvero l'Appennino Ligure ed Emiliano sopra gli 800-1000 metri, unitamente alle aree piu interne dell'Appennino Abruzzese (anche se qui saranno presenti fenomeni nevosi).

Farà freddo anche sulle pianure; come potete vedere, in Pianura Padana non si andrà oltre i 5-7°, con punte al ribasso fino a 3° sul basso Piemonte e l'Oltrepò Pavese. Freddo anche nelle are interne della Toscana e sull'Umbria, dove non si supereranno i 4-6°.