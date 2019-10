CALO TERMICO: giù i termometri al nord e al centro tra martedi 29 e mercoledi 30!

La prima mappa mostra gli scostamenti termici dalla media del periodo che si riscontreranno in Italia alle ore 13 di domenica 27 ottobre:

Tranne la Sicilia, abbiamo un'Italia in giallo o in rosso, a testimoniare che le temperature sono quasi ovunque superiori alle medie dei periodo. Al nord e su gran parte del centro lo sono in maniera anche consistente, fino a 5-7° di esubero dai valori normali.

Osservate cosa capiterà nella giornata di mercoledi 30 ottobre; la mappa è incentrata sempre alle ore 13; si tratta ovviamente degli scostamenti dalle medie del periodo.

Al nord si passerà da un'estate tardiva al pieno autunno. Dove vedete il colore blu le temperature precipiteranno fino a 5-6° al di sotto dei valori normali. Dove vedete il blu opaco o l'azzurro, gli scostamenti al ribasso rispetto alla norma saranno tra 2 e 4°.

Sulle Isole, parte delle regioni centrali e al meridione (ad eccezione della Sicilia nord-orientale) avremo ancora temperature di poco superiori alla media. Le correnti settentrionali dovrebbero far calare le temperature anche su queste regioni nella giornata successiva.