CALDO: 30° a portata di mano su alcune regioni tra domenica e lunedi, vediamo dove...

L'estate settembrina non mollerà la presa su alcune regioni italiane fino a martedi 1 ottobre. Ovviamente non avremo la canicola di luglio e agosto (ci mancherebbe!); tuttavia il clima manterrà ancora una connotazione tardo-estiva, snobbando quasi per intero l'autunno.

Sentori autunnali verranno percepiti solo nelle prime ore del mattino sulle pianure del nord e nelle valli interne dell'Italia centrale, mentre nell'arco della giornata la nuova stagione verrà ancora snobbata quasi per intero.

A dare manforte alle nostre parole abbiamo il quadro delle temperature massime previste in Italia nei prossimi due giorni, ovvero domenica 29 e lunedi 30 settembre. La prima mappa si riferisce al primo pomeriggio di domenica 29 settembre:

Fatta eccezione per la Liguria e l'alta Toscana che si troveranno alle prese con nubi basse più o meno serrate, sul resto d'Italia le temperature saranno quasi ovunque superiori alle medie del periodo.

Punte di 26-27° saranno possibili al centro; 31° nel Cagliaritano, sulla Calabria ionica e il Catanese, 30° sul Tavoliere delle Puglie. Saranno queste le aree più calde nell'ultima domenica di settembre in Italia.

Lunedi 30 settembre il quadro termico in Italia non muterà molto. Ecco le temperature previste per il primo pomeriggio della giornata in parola:

Sulle pianure del nord si prevede addirittura un aumento dei valori con punte di 26-27° sul Piemonte e sull'Emilia Romagna.

26-27° anche lungo il versante adriatico, nel nord della Sardegna e su diverse aree del meridione peninsulare; 28° sulla Sicilia occidentale, 29° sulla bassa Lucania, mentre i faticidi 30° saranno toccati nuovamente nel Cagliaritano, nel Catanese, nel Crotonese e sul Foggiano.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive