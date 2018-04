Buona parte d'Europa Ã¨ ostaggio del CALDO ANOMALO (mappa all'interno)

L'attacco anticiclonico nel cuore del nostro continente è di quelli seri. Da un paio di giorni le temperature che si registrano sul molte nazioni europee durante il pomeriggio non hanno nulla da invidiare alle termiche consuete del mese di giugno.

Merito (o demerito a seconda dei punti di vista) di una vasta zona di alta pressione che si è insediata sull'Europa centrale. Dal punto di vista sinottico la bolla anticiclonica in questione non appare come un "mostro rosso", ma contiene al suo interno temperature davvero esorbitanti per la metà di aprile.

A titolo di informazione vi facciamo vedere le temperature raggiunte ieri (giovedì 19) in Europa alle 15.30. Vi consigliamo vivamente di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo.

Tra la Francia, la Germania e il Belgio si notano temperature prossime ai 28-29°. L'onda calda si spinge fino alla parte meridionale della Scandinavia e all'Inghilterra, con Londra che ha toccato i 27°.

Per ciò che concerne l'Italia, gli effetti più vistosi della bolla calda riguardano le regioni settentrionali e Tirreniche, dove abbiamo avuto punte di 26-27°.

Se andiamo nella tana del leone per ciò che concerne il caldo, ovvero sul nord Africa, si notano con stupore valori termici nettamente più contenuti e attorno a 20°. Si tratta quindi di una bolla calda strettamente europea che durante la prossima settimana lascerà il posto a condizioni termiche più normali, unitamente ad una maggiore variabilità delle condizioni atmosferiche che dovrebbero interessate vaste porzioni del vecchio continente.