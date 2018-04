Anomalie termiche settimanali: il caldo lentamente se ne va, anche se il fresco...

La fase di massimo sviluppo del bollente anticiclone che ha interessato gran parte d'Europa si è avuta in corrispondenza dello scorso week-end.

Da oggi ci troviamo nella fase di "invecchiamento" dell'alta pressione con lo spostamento dei massimi termici verso l'area mediterranea.

La prima mappa ci mostra le anomalie termiche che avremo in Europa durante la festività del 25 aprile. Dove vedete i colori più accesi, le anomalie sono ovviamente più marcate.

Si notano anomalie termiche al rialzo ancora abbastanza pesanti tra la Penisola Iberica e il nord Africa, nonché su alcuni paesi dell'Europa orientale.

Osservate però in alto a sinistra la forzata delle correnti atlantiche fresche ed instabili (frecce blu) che proverà ad intrudersi da ovest sul Continente, ma senza avere troppo successo.

Proseguendo oltre e arrivando a venerdì 27 aprile (seconda mappa) notiamo che le correnti fresche dall'Atlantico porteranno temperature inferiori alla norma ed instabilità su Francia e Regno Unito.

Più ad est e più a sud campeggeranno ancora anomalie termiche positive anche se maggiormente stemperate rispetto ai giorni precedenti.

Riusciranno le correnti occidentali a spazzare via il sopra media termico dal resto d'Europa? Ci sono pareri ancora troppo contrastanti per poter dare una risposta certa. I tentativi comunque ci sono...vedremo se andranno a buon fine oppure no. Continuate quindi a seguirci...

